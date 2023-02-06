В конце прошлой неделе большой вечеринкой свое открытие отметил новый ночной клуб Pandemonium. Заведение работает в помещениях, где когда-то был легендарный клуб Pulkvedim neviens neraksta.

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"Вопросов нет - это была одна из самых впечатляющих вечеринок недавнего времени, - уверен владелец клуба, музыкант Мик Галвановскис, для которого это уже четвертое заведение в центре столицы. - Мы готовы поднять уровень вечеринок в Вецриге на новый уровень".

На закрытую официальную часть были приглашены местные знаменитости, а за час до получночи двери открылись для всех желающих. Гостей в этот вечер развлекали группы Singapūras satīns и Riga Reggae, а также рэп-исполнитель Xantikvariāts.



Как ранее заявил Галвановскис, для него это стало уже своего рода традицией - открывать новое заведение ежегодно. The Sinners Club был открыт в 2019-м году, The Sinners Bar - в 2020-м, году, Thirsty - в 2021-м году. Все успешно работают, и Галвановскис считает, что секрет в их близком расположении друг от друга и разном развлекательном контенте - это позволяет привлекать максимально широкий круг посетителей с разными предпочтениями.

"У меня нет ни малейшего представления, открою ли я еще одно новое заведение в этом году, но кто знает", — добавил Галвановскис. По его словам, в прошлом году оборот его компаний превысил 900 тысяч евро.

Название клуба Pandemonium взято из поэмы Джона Мильтона "Потерянный рай", где Пандемониум является столицей ада и средоточием всего греховного.