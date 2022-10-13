ФОТО: Главные латвийские модники на вечеринке закрытия RFW

Главное модное событие страны - Рижская неделя моды - традиционно завершилась вечеринкой с участием множества известных людей.

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В финальный день свои коллекции представили Наталия Янсоне, Ивета Вецмане и бренды Nolo и Ivo Nikkolo. Показ посетили многие знаменитые люди Латвии, после чего отметили закрытие Рижской недели моды веселой вечеринкой.

Среди гостей можно было видеть популярных ведущих мероприятий Гундегу Скудриню и Валдиса Мелдериса, художницу Иеву Бондаре, предпринимательниц Мирету Колу и Марику Гедерте, стилистов Диану Галанте и Жанну Дубску, экс-баскетболиста Каспара Камбалу, а также актрису Агнесе Зелтиню, певца Маркуса Риву, ведущую и экс-радиогейшу Иеву Адамс и других.