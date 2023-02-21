ФОТО: Гомофобам тут не место. В Риге открылся клуб Skapis

В конце прошлой недели на месте, где 14 лет работал бар Piens, открылся новый клуб Skapis.

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Закрытая вечеринка для VIP-гостей по приглашениям прошла 2 марта, особым гостем на ней был мэр столицы Мартиньш Стакис. Следующим вечером клуб открыл двери для всех желающих.

Представительница клуба Иева Митс говорит, что в Skapis рады представителям всех ориентаций и самовыражений, в том числе и гетеросексуалам: "Мы открыты и свободны в своем мышлении, мы стремимся к принятию разнообразия в нашем обществе".

Как анонсируется в соцсетях, Skapis станет местом проведения не только вечеринок, но и дрэг-квин шоу, вечеров караоке, воскресных бранчей и мероприятий по половому просвещению.

"Это гетеродружественное место, которым управляют геи. Мы открытые люди, стремящиеся к разнообразию, свежему контенту, различным программам, - позиционирует себя новое заведение. - Если вы оставляете свою гомофобию, сексизм, расизм и прочий мусор за дверью нашего шкафа, мы приветствуем всех - наших нынешних и будущих друзей. В месте, где мы уважаем, чтим и отмечаем различия друг друга. Будь авантюрным, будь красочным, будь смелым!"

Интересно, что во времена СССР в Риге был бар Skapis (на месте нынешней гостиницы Kempinski). Он был сердцем столичной богемы, где встречались творческие люди и вольнодумцы. Там также могли тайно встречаться и представители ЛГБТК-сообщества.