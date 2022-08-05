ФОТО: Инесе Галанте собрала знаменитых друзей на изысканный вечер в преддверии фестиваля

В преддверии фестиваля "Summertime — приглашает Инесе Галанте" его патронесса Инесе Галанте собрала своих друзей на особый прием-прелюдию в честь мероприятия, которое пройдет с 18 по 21 августа в концертном зале "Дзинтари".

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Вечер прошел в помещениях эксклюзивных столичных небоскребов Zunda Towers. Для гостей выступили Инесе Галанте под фортепианный аккомпанемент Андрея Осокина, а также лауреаты ежегодного конкурса, который певица проводит для молодых талантов. Об изысканны закусках и напитках позаботился ресторан Tauro.

В числе гостей вечера были: экс-президенты Латвии Раймонд Вейонис и Валдис Затлерс с супругами, мэр Юрмалы Гатис Трукснис, председатель правления Latvija Gāze Айгар Калвитис, экс-мэр Риги Олег Буров, актриса Лилита Озолиня, предприниматель Петерис Шмидре и его супруга Айя, телеведущая Майя Силова, представители посольств США и Израиля в Латвии, и многие другие.