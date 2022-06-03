ФОТО: Как рижские модники отметили закрытие Riga Fashion Week веселой вечеринкой
Foto: Toms Norde

2 июня завершилась уже 34 Рижская неделя моды. И самым веселым и многолюдным событием традиционно стала вечеринка закрытия, которая на этот раз прошла в Digital Art House.

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Вечеринка собрала профессионалов моды, работающих в индустрии критиков и обозревателей и, конечно, светских персон и модных блогеров. Среди них были Каспар Камбала с женой Ольгой, телеведущая Майя Розите-Криштопане, певица Динара Рудане, предпринимательница Светлана Лев, "радиогейша" Иева Адамс и многие другие.

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