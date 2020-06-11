ФОТО: Латвийские музыканты открыли концертный сезон пикником на крыше

10 июня на крыше торгового центра Domina Shopping прошел пикник в честь открытия летнего концертного сезона с участием местных музыкантов.

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С 15 по 19 июня там же на крыше пройдут пять концертов. В них примут участие исполнители Иго, Айя Андреева, Улдис Мархилевичс, Озолс, группы Pienvedēja Piedzīvojumi, Dzelzs Vilks, Bermudu Divstūris и многие другие.

Прошедший пикник, которым не только открыли концертный сезон, но и отметили окончание чрезвычайной ситуации, посетили многие известные артисты и светские персоны.