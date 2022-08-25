ФОТО: Латвийский бомонд закрыл летний сезон бранчем от коньячного дома
Foto: Publicitātes foto

Закрывая летний сезон, коньячный дом Courvoisier провел мероприятие для особых гостей в ресторане 36. līnija.

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В рамках специального бранча гости готовили и пробовали оригинальные коктейли на базе коньяка, а также готовили закуски под руководством Сигне Мейране - автора двенадцати книг о кулинарии.

Мероприятие посетили певица Адриана Миглане, актриса Агнесе Зелтиня, мисс Европа Диана Кубасова, телеведущая Лелде Цериня, стилист Эрик Укасс, а также известные ценители высокой кухни Бригита Дамбе и Валерия Бируле. Роль ведущего на себя взял Айвис Цериньш.

Бранч также посетил посол бренда Courvoisier в странах Балтии Витаутас Пазерецкас из Литвы. Он посвятил гостей в тонкости приготовления и подачи коктейлей на основе коньяка.

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