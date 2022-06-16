ФОТО: Лимоны из Сорренто и маренские устрицы. Светская публика на открытии ресторана Choice Jūrmala

В Юрмале, в нескольких шагах от моря, открыл двери новый ресторан Choice Jūrmala.

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Настроение вкусов в новом ресторане будут задавать шеф-повар Роберт Слайдиньш, который учился у шефов ресторанов Michelin в Германии, и суши-мастер Элвг Эрендженов, который уже более 17 лет занимается приготовлением суши. В меню à la carte "Choice Jūrmala" можно встретить блюда разных регионов и широкий выбор суши. Особым ингредиентом коктейлей является самодельный сироп из лимонов с полуострова Сорренто, которые выращивают в соответствии со строгими правилами.

В интерьере авторства дизайнера Барбары Булы преобладает стиль fusion – смешение классики и современных материалов. "Главным было создать среду, которая воплощала бы в себе неспешное дыхание Юрмалы и безмятежность курортного города. Мы сохранили многие классические элементы – деревянные вентиляторы, рустикальный потолок над баром и деревянную стену", – говорит дизайнер.

На открытии ресторана гостей развлекала радио-диджей Линда Самсонова. В меню угощений были коктейли от Гвидо Элксниса, устрицы из региона Марен во Франции, итальянские сыры и закуски от шеф-повара.

Открытие ресторана, разумеется, прошло при участии светской публики. Среди гостей можно было встретить Агнесе Зелтиню, Яну Дулевску, Каспара Камбалу с женой Ольгой, Наталию Янсоне и других известных в Латвии людей.