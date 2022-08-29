ФОТO: На юбилее Ezīšfests в квартале улицы Таллинас веселились несколько тысяч человек

Вместе с воскресным восходом солнца завершился 10-й, юбилейный фестиваль городской городской среды Ezīšfests. По данным оганизаторов, в этом году в квартале улицы Таллинас на фестивале с вечера субботы до самого утра веселились около 6000 человек.

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Посетителей фестиваля порадовал самый широкий спектр музыкальных коллективов и диджеев, которые выступали сразу на шести сценах. Главный гость мероприятия, Gacho, по его собственным словам, "сорвал крышу", завершив программу большой сцены такими хитами, как "Stampā gridu", "Mūžam jauns", "Meitene" и другими хитами.

"Поздравляем Ezīšfests с прошедшим десятилетием! Было очень приятно в этом участвовать и видеть столько заряженных позитивной энергией людей. Желаем, чтобы прошедший юбилейный фестиваль дал старт еще более мощным фестивалям в следующие годы", — сказал Gacho после своего выступления.

На большую сцену Ezīšfest выходили десятки отечественных артистов, в том числе Жорж Сиксна, Baložu pilni pagalmi и ряд латвийских рэперов. Организаторы фестиваля благодарят всех гостей, сотрудников и фанов и приглашают посетить одиннадцатый фестиваль уже следующим летом.