ФОТО: Не только для бабушки. Dzintars устроил молодежную вечеринку по случаю возрождения "Рижской сирени"

Компания Dzintars не только перезапустила выпуск легендарных духов "Рижская сирень", но и решила продвигать его среди молодежи - но уже под английским названием Lilac of Riga.

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6 октября Dzintars устроил молодежную вечеринку в баре Space Falafel, где презентовал возрожденный и обновленный аромат. На нее были приглашены популярные блогеры, музыканты, модели и представители индустрии моды и красоты.

В новом аромате сохранена базовая формулы с ароматом сирени и добавлены новые нотки - пачули и табак. Как сообщалось, в перезапуск "Рижской сирени" компания инвестировала 100 тысяч евро.