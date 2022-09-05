ФОТО: Ночная Рига в культурных событиях – в столице прошла ежегодная "Белая ночь"

3 сентября в Риге в 17-й раз прошел форум современной культуры "Белая ночь". Во время фестиваля в центре города, в Старой Риге, Пардаугаве, Плявниеках, Чиекуркалнсе и других местах столицы можно было оценить множество концертных программам, перформансов, инсталляций, а также посетить спектакли и выставки.

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"Белая ночь" — это современный культурный форум, организованный и финансируемый Рижским самоуправлением в сотрудничестве с латвийскими культурными организациями с участием латвийских и зарубежных артистов. В этом году блистала Бастионная горка, где наблюдалась семиминутная инсталляция "За мир!" словацкого художника и художника по свету, известного под псевдонимом sedemminut.

Световая инсталляция длиной более 100 метров состоятла из 50 подсвеченных силуэтов бегунов двухметровой высоты, которые имитировали движение как форму манифеста. В то же время, на городском канале возле администрации Правления Рижского свободного порта можно было увидеть не менее впечатляющее шоу световых проекций на водяной экран.

Foto: F64

В Старой Риге звучали и стихи, и концерты, а Союз архитекторов Латвии подготовил специальную развлекательную программу и дискотеку; на бульваре Бривибас прошли перформансы и можно было увидеть выставку работ украинских студентов-художников. В рамках "Белой ночи" свои программы показали такие фестивали, как Survival Kit 13; международный фестиваль новых театров Homo Novus, а также фестиваль нетрадиционной музыки и киноискусства Skaņu mežs. Мероприятия и перфомансы состоялись также в микрорайонах города Риги.

Как уже сообщалось, "Белая ночь" в Риге является частью международного проекта "Белые ночи Европы", который был инициирован пятью европейскими столицами – Брюсселем, Мадридом, Парижем, Ригой и Римом, а в настоящее время к ним присоединились многие города со всего мира. Идея "Белой ночи" состоит в том, чтобы сделать современное искусство более доступным для горожан, вовлекая на одну ночь всех желающих в разнообразные арт-мероприятия.