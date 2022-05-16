ФОТО: Olympic Voodoo Casino отметило день рождения большой вечеринкой

После пандемии ночная жизнь вернулась в Ригу. Один за другим открываются новые бары и террасы, повсюду проходят вечеринки, а вечерние улицы центра столицы снова многолюдны.
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Так, в минувший уикенд после 2 лет перерыва Olympic Voodoo Casino отметило свой день рождения большой вечеринкой.
Многочисленных гостей, среди которых было немало местных знаменитостей, развлекали группа Very cool people, диджей Майя Розите, иллюзионист Волдемар Вейсс и участницы танцевальной студии Royal Dance.
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