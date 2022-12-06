ФОТО: Популярный рижский шоурум отметил 10-летие большой вечеринкой

2 декабря шоурум вечерних платьев Klerr.eu ответил 10-летний юбилей большой вечеринкой с участием местных знаменитостей.
Давней поклонницей шоурума является певица Саманта Тина, которая выступила на юбилейном вечере со специальной программой. Партнерами Klerr.eu также являются многочисленные популярные телешоу и сериалы: Slavenības bez filtra, Dejo ar zvaigzni, X faktors, сериал Nemīlētie, Rīgas Balle, Supernova и другие.
Как отмечает владелица салона Карина Казановская, все наряды для шоурума она выбирает и закупает в Европе сама. И на юбилейном торжестве приглашенные гости могли увидеть показ новой коллекции.
Среди тех, кто пришел поздравить Klerr.eu с юбилеем, было немало известных людей - теннисистка Елена Остапенко, танцовщица Байба Клинтс, спортсмен Каспар Камбала с супругой Ольгой и другие.