ФОТО: Рекламщики устроили вечеринку с украинским колоритом

В Риге во дворе по адресу ул.Бривибас 40 прошел первый фестиваль рекламной индустрии B40 festivāls, посвященный созданию новой коммуникационной группы B40, а также трансформации рекламного агентства NORD DDB в Magic, сообщил порталу Delfi организатор мероприятия Андрис Рубинс.

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В фестивале приняли участие представители рекламной и других креативных индустрий Латвии, а также специалисты по связям с общественностью и их партнеры.

В рамках мероприятия выступали как местные, так и украинские артисты и музыканты из Украины. Гостей развлекал также юморист Янис Скутелис. По словам Андриса Рубинса, во дворе можно было отведать настоящего украинского борща и множество других вкусностей.