ФОТО. “Страшно сексуальный праздник”: как магазин SexyStyle пикантно развлекал гостей на Хэллоуин

31 октября, в День всех святых, более сотни гостей, одетых в яркие костюмы, посетили мероприятие SexyStyle Halloween, или “Страшно сексуальный праздник”, который проходил на двух этажах крупнейшего в Латвии магазина интимных товаров. В программе мероприятия были яркие выступления Ральфа Эйланда, Роя Роджерса и импровизационного театра DIVAS, а также пикантные практики и розыгрыши призов от команды SexyStyle.

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После двухлетнего перерыва магазин интимных товаров SexyStyle устроил самое масштабное празднование Хэллоуина на тему бесстыдной роскоши. "Ужасно сексуальный праздник" от SexyStyle порадовал более сотни гостей специальной программой. На мероприятии можно было увидеть выступление импровизационного театра DIVAS с участием опытных импровизаторов Элины Гейды и Анете Бендики, дрэг-шоу стилиста и самого влиятельного инфлюенсера Латвии Роя Роджерса, который вместе с ведущим вечера музыкантом Ральфом Эйландом исполнил несколько песен, в том числе хит группы Supernova "Ritch Itch".

За диджейским пультом был DJ Von Kubitz - известный эксперт по стилю и коммуникации Денис Шевелев. Он же вручил специальный приз обладателям самого удачного, по его мнению, костюма.

Команда SexyStyle развлекала гостей увлекательными практиками, приглашая испробовать на себе БДСМ-свечи, плетки и электростимуляцию, а также посмотреть выступление шибари-художника Flame Hel по связыванию. Посетители активно задавали вопросы о сексуальности и интимных товарах в неформальной обстановке, а также приняли участие в лотерее, победители которой были объявлены в конце вечеринки.

Помимо ярких вечеринок, магазин SexyStyle регулярно проводит семинары, посвященные сексуальному здоровью, безопасности и различным сексуальным практикам, а пары могут записаться на онлайн консультацию к специалистам.