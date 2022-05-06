ФОТО: В квартале улицы Таллинас весело отметили открытие "Ангара"
Foto: Publicitātes foto

3 мая в Риге в квартале улицы Таллинас с большим размахом открыл свой новый сезон "Ангар", предложив гостям получить удовольствие от лучших традиций стрит-фуда и живых музыкальных выступлений.

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На открытии своего четвертого сезона популярный "Ангар" порадовал гостей четырьмя музыкальными представлениями. Вечер разогревала латвийская поп-рок группа Midnight Projects. В качестве хедлайнера мероприятия на сцену вышла обладательница премий "Золотой микрофон 2022", "Дебют года" и "Песня года" певица Būū. После концерта два диджея позаботились о продолжении музыкальной программы.

Хозяева "Ангара" с пользой использовали зимние месяцы, вложив средства в реконструкцию, сделав ангар еще более доступным и удобным местом для отдыха и развлечений. Здесь теперь есть просторная сцена, новый концептуальный бар и современная кухня открытой планировки, которая предлагает большое разнообразие вкусов — от японских суши и гавайской пиццы, до американских гамбургеров и пиццы "а-ля итальяно".

Представители популярного места отдыха сообщают, что цель этого года — сделать "Ангар Таллиннского квартала" живым перекрестком стрит-фуда и различных развлекательных мероприятий, в которых примут участие известные артисты и музыканты стран Балтии.

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