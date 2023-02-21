ФОТО: В Риге открылся самый большой ночной клуб в Балтии

В минувшие выходные двумя вечеринками ночной клуб Tower отмечал свое открытие. Заведение расположилось в помещениях уже закрытого Godvil. Владельцы нового клуба утверждают, что он самый большой в странах Балтии.

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Как пояснила Delfi представитель клуба Патриция Густавсоне, владельцами Tower являются Даумант Пабриежа и Эрнандо Гамарра, основатели группы Festimo (в нее входят бары Rum и Liepa, а также ресторан Taco Time и популярный Ezītis miglā).

"Клубная культура в США и в Западной Европе, например, в Берлине, Амстердаме или Праге, находится на очень высоком уровне. В Латвии в последнее время она снижалась, но после пандемии можно почувствовать, что люди жаждут качественной танцевальной музыки. Для нас было важно найти самое большое и подходящее помещение, поэтому мы находимся здесь, и можем назвать себя самым большим ночным клубом в Балтии с площадью более 2000 квадратных метров", - говорят владельцы.

На открытии присутствовало несколько сотен посетителей. Гостей развлекал один из ведущих диджеев Еропы DJ Tujamo, а во второй вечер открытия - местная группа Citi zēni.