ФОТО: В столице прошел юбилейный "Рижский бал"

В субботу, 10 октября в Доме Черноголовых свой пятилетний юбилей отметил "Рижский бал" Натальи Тумшевицы-Эргле.

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На грандиозное общественно-значимое благотворительное мероприятие пришли бизнесмены, политики, общественные и культурные деятеля Латвии.

Невероятные бальные платья, женские улыбки и мужские восхищенные взгляды - на протяжении всего вечера в залах Дома Черноголовых царила неповторимая атмосфера, рассказали организаторы.

Собравшиеся в Доме Черноголовых могли насладиться изысканными блюдами от шеф-повара, напитками, великолепными концертами и, конечно же, бальными танцами.

По традиции, "Рижский бал" открыл официальный выход и первый танец дебютантов - полонез и венский вальс. В этом году пары представлены лучшими латвийскими школьниками и студентами в возрасте от 17 до 24 лет.

Ежегодно в рамках "Рижского бала" проходит благотворительная акция, направленная на поддержку молодых талантливых музыкантов. В этом году все собранные на благотворительном аукционе средства будут направлены талантливой латвийской саксофонистке Зане Медведе, лауреату конкурса "Талант для Латвии", а также воспитаннице детского дома, талантливой девушке с ограниченными возможностями Дарье Егоровой, которая создает иконы и картины из бисера.

Во время проведения "Рижского бала" были учтены все нормативные акты, принятые в связи с предотвращением распространения Covid-19, а также соблюдены все рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний.

"Большое чудо, что в это непростое время "Рижский бал" вообще состоялся, - рассказала Тумшевица-Эргле порталу Delfi. - На протяжении всего вечера мы чувствовали, насколько людям нужны положительные эмоции, хорошее настроение, праздничная и наполненная красотой атмосфера".