ФОТО: Веселье под крылом Фортуны – после трехлетнего перерыва в Академии художеств прошел карнавал

После трехлетнего перерыва в Латвийской академии художеств состоялся ежегодный карнавал. Тема мероприятия этого года "Фортуна рассвета". Последние три года карнавал не проводился в связи с ковидными ограничениями.

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На открытии карнавала выступила группа барабанщиков Samba de Riga, в целом посетителям были доступны девять музыкальных сцен, была предоставлена возможность освежиться в кабинете представлений и киноуголке 2Annas, повеселиться на дискотеке поэтов Satori, поучаствовать в различных мероприятиях и оценить декорации, созданные молодыми художниками.

На главной сцене Fortūna выступили группа Tesa и музыкант Айнар Миелавс, а после полуночи посетителей развлекали 100Debija, Роландс Че, а также Oil&Gas. В этом году также были открыты двери в большом зале Академии, где выступили Bel Tempo, alejas, Viral Mind, квинтет TonEquality. На сцене третьего этажа Grābeklis выступили Podruga, Aston Kais, Tumors и другие. Электронная и техно-музыка звучала на сцене Fortune Serviss, в здании К2, где выступили артисты Benedikt Frey, Nina Elektrichka, Trashy Trax & Radiotehnika.

Карнавал Академии художеств прошел в этом году в 83-й раз.