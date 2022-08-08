Летние кадры: чилаут, диджеи и природа - как прошел фестиваль Laba Daba

В минувшие выходные в Лигатненской волости, в комплексе отдыха "Ратниеки" Латвийского университета прошел 12-й фестиваль музыки и искусства Laba Daba. Фестиваль состоялся после двухлетнего перерыва из-за ограничений, связанных с пандемией, и, как всегда, собрал любителей музыки и искусства, а также отдыха на природе.

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В программе Laba Daba на пяти сценах выступили более 50 музыкальных коллективов и диджеев, прошли театральные постановки, перформансы и поэтические чтения, была предложена кинопрограмма, творческие мастерские, спортивные игры, стрельба из лука, работал ремесленный рынок. Для детей были предложены контактный зоопарк, детская терраса и другие мероприятия.

Foto: F64

Главным хедлайнером фестиваля стал немецкий диджей Westbam, но в Ратниеки с успехом выступили группа барабанщиков и волынщиков Auļi; современное фольклорное объединение Юры Каукулиса Jauno Jāņu orķestris; легендарная рок-группа Pienvedēja piedzīvojumi, Zig Zag, Baložu pilni pagalmi и многие другие артисты.

В большом амбаре, где ранее находилась Suņa skatuve, была устроена широкая программа театральных, танцевальных шоу и перформансов, а ночью это помещение превращалось в сцену для электронной танцевальной музыки.

Сцена и студия прямых трансляций Radio NABA с беспрерывной музыкой, выступлениями и интервью длиною в 36 часов располагались на центральной площади фестиваля. Посетители Laba Daba остались в восторге от панк-роковой сцены, курируемой программой Radio NABA "Ej Apskrieties" и традиционной чилаут-сцены Pūces miga.