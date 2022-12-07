Популярный рижский бар Piens сообщил о закрытии
Foto: Privātais arhīvs

Популярный рижский бар Piens сообщил о закрытии. Последним днем работы станет последний день уходящего года - 31 декабря.

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Как сообщается на официальной странице бара в Facebook, "декабрь станет прощальным месяцем. А с начала следующего года это будет другое место с другой историей".

Руководитель Piens Ингус Кемпаус в разговоре с Delfi сообщил, что бар будет открыт до 31 декабря включительно. На вопрос о причинах закрытия он ответил, что "у каждого места есть свое время, и энергия Piens просто исчерпана". Он также добавил, что владельцы больше не хотят вкладываться в бар.

Piens "прожил" в столице более 10 лет. В 2020 году произошла смена собственников - его владельцем стала компания Kadagi group, принадлежащая в равных долях четырем партнерам: Дайнису Грубе, Ренару Кауперсу, Гирту Домбровскису и Карлису Мугинсу.

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