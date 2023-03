В столице появится еще один ночной клуб - вместо Godvil будет Tower

Ночная жизнь Риги набирает обороты – в следующие выходные на территории квартала ВЭФ открывает свои двери новый ночной клуб Tower.

Он обосновался в помещении по адресу Бривибас гатве, 214б, где раньше располагался клуб Godvil. Как обещают владельцы, он станет самым большим клубом в странах Балтии и одновременно сможет принять 2,5 тысячи посетителей.



Маркетинговый представитель Tower Антон Спаранс не ответил на вопрос Delfi, кто является собственником нового клуба.

На открытии выступят местные DJ Makree и Citi zēni, а после полуночи гостей ждет главная звезда - немецкий продюсер и диджей Tujamo. У артиста более 10 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify и опыт выступления на крупнейших сценах мира - Tomorrowland, Ultra Music Festival и EDC Las Vegas. Его хиты Drop That Low (When I Dip), Boneless и Who набрали более миллиарда прослушиваний по всему миру.