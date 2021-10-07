Когда-то вся Латвия смотрела американский сериал "Спасенные звонком", снятый в конце 80-х годов прошлого века. В 1997 году в Риге появилось заведение, выполненное в похожей эстетике: светлые комнаты, яркие диваны, быстрое обслуживание и невиданное ранее в стране дело: много кетчупа и майонеза на столе. Просто так, бесплатно.

Эта статья - часть проекта "Культовые места, которых больше нет". Он о легендарных рижских клубах и барах 1990-х и 2000-х годов.

Ai, Karamba!, начинав с одного, а затем расширившись до двух этажей, просуществовала с 1997 по 2008 год. Исторически у кафе было три владельца – Петерис Рукелис, Рамона Акменкалнс и Каспарс Суниньш (умер в 2019 году). Бизнес был напрямую связан с Pica lulu: поначалу планы у компании были шире и включали не только пиццерии.

Известный бармен Андрис Рейзенбергс когда-то начинал работать поваром в Ai, Karamba! – после того, как он приехал из Дундаги учиться в Ригу, это была его первая работа. В то время он чистил картошку у плиты. Рейзенбергс попал туда случайно: маршрут общественного транспорта до съемной квартиры проходил мимо Ai, Karamba!, уже распахнувшей свои двери. И ему показалось, что это хорошее место, чтобы пройти практику и, может быть, даже что-то заработать.

"Это было место, куда я приходил каждый день, взбивал в миске 24 яйца, добавлял "вегету" – это было современно и этого никто не стеснялся. Получалась такая омлетная масса. Через несколько часов эта масса заканчивалась. Были разные виды омлетов. Как сейчас помню: номер семь – омлет с сыром, номер восемь – с соусом сальса, а номер девять с шампиньонами. Двадцать лет прошло, а это осталось у меня в голове! Не говоря уж о сэндвичах", – говорит Райзенбергс.