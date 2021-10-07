Orange Bar, небольшое заведение с громкой славой, проработало в Вецриге около десяти лет и оставило после себя легенды о буйном веселье, от которого нельзя оторваться до самого утра; о тематических вечеринках с переодеванием и, конечно, о танцах на барной стойке. Статус культового места закрепился за баром в первые два года. Дальше Orange Bar "почивал на лаврах".

Эта статья - часть проекта "Культовые места, которых больше нет". Он о легендарных рижских клубах и барах 1990-х и 2000-х годов.

Создатели Orange Bar называли себя Fantastic 6. Это были шестеро "королей" ночной жизни Вецриги в начале 2000-х годов. Легенду Orange Bar рассказывают двое из них, братья Иварс и Мартиньш Бланки. Первый – предприниматель, совладелец бара Nemiers, второй – художник и дизайнер, создатель бренда BlankBlank. Назовем и остальных: Нилс Хейнрихсонс (сейчас технический директор в Totaldobže), Каспарс Иесалниекс и Ралфс Бланкс (оба сейчас связаны со строительством), а также Угис Янсонс, известный также как Jensens. В свое время он был гитаристом группы How Much Personalities? (HMP?), сейчас занят в мебельном бизнесе. Jensens руководил баром и был единственным из всей шестерки, для кого бар был постоянным местом работы. Все остальные там просто... Отдыхали.