Дизайн помещения от Андиса Силиса, музыкальная концепция Арниса Медниса и бизнес-хватка Илмы Лиепы. Первые посетители ночного клуба Cita opera (бульвар Райниса, 21) прошли по уложенной по льду красной ковровой дорожке холодным вечером 9 февраля 1996 года. Клуб проработал восемь лет, и заключительный вечер был отмечен грандиозной вечеринкой для всех его сотрудников. С чего все начиналось, какими были времена расцвета клуба и его закат, рассказывает Илма Лиепа.

Эта статья - часть проекта "Культовые места, которых больше нет". Он о легендарных рижских клубах и барах 1990-х и 2000-х годов.

23-летней Илме Лиепе, постоянной посетительнице популярных рижских клубов 90-х годов (Bimini, Kabata и Slepenais eksperiments), все время казалось, что в этих заведениях чего-то не хватает. "Тогда возьми и открой свой клуб!" – подбадривали ее друзья. Лиепа привлекла партнера Яниса Либекса, но деньги на создание клуба нашла сама: заложила свой "Мерседес". "Я шла на открытие клуба пешком, потом взяла такси", – вспоминает предпринимательница. К команде присоединились бармен Bimini Айнарс Баронс и музыкант Арнис Меднис, а участник группы Labvēlīgais Tips Гирт Лусис позже взял на себя роль менеджера. Амбиции беременной на тот момент Лиепы были велики: семь месяцев подготовки – и Cita opera должна стать самым большим и посещаемым ночным клубом Латвии.

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