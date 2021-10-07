На месте легендарного кафе "Аллегро", где в свое время собирался цвет комсомола, в 1997 открылся самый громкий ночной клуб Старой Риги – Pepsi Forum. Несколько лет спустя два энтузиаста техно-музыки открыли клуб "для себя" в старом гараже на Андрейсале. DELFI рассказывает истории двух совершенно разных рижских заведений - Pepsi Forum и Space: Garage. И тот, и другой стали настоящими явлениями в ночной жизни столицы Латвии.

Эта статья - часть проекта "Культовые места, которых больше нет". Он о легендарных рижских клубах и барах 1990-х и 2000-х годов.

Популярный радиоведущий SWH+ Игорь Ефремов за время существования Pepsi Fоrum сделал отличную карьеру. Он и прошел путь от востребованного в 1990-х диджея (Paradiso, Underground и Zero Zone) до арт-директора клуба. Позже он возглавил концертное агентство Makrokoncert, привозившее в Ригу первые имена российской поп-музыки того времени, и фактически превратился в магната по организации мероприятий.

Земфира, Шура и группа Hi-Fi – вот лишь несколько имен артистов, на концертах которых клуб буквально брали штурмом. Pepsi Forum был двухуровневым – публика окружала сцену внизу и прилипала к перилам балкона наверху. А установленные по всему периметру мониторы позволяли ощущать себя в эпицентре событий даже тем, кто толпился в очереди к барным стойкам.