"Тебе 26, и у тебя свой ночной клуб в Старой Риге. Что может быть лучше? Это просто сказка!", – говорит Вентс Гринбаумс. В 2008 году Вентс вместе со своим братом Марцисом открыл ночной клуб Space dog, который стал центром ночной жизни Риги, по крайней мере, на какое-то время. Создатели клуба рассказывают Delfi о том, как место, созданное для себя и для друзей, стало легендарным ночным клубом.

Эта статья - часть проекта "Культовые места, которых больше нет". Он о легендарных рижских клубах и барах 1990-х и 2000-х годов.

Идея своего клуба у братьев Гринбаумс возникла зимой 2007-2008 года. "Я хорошо помню этот момент, – говорит Вентс. – Был пятничный вечер, по пятницам мы ходили в бары. У нас была своя компания, вечер обычно начинался в квартире у одного парня. Затем мы шли дальше. Нашим треугольником были Orange, Casablanca и Cuba. Заглянули в "Полковник", но он был забит туристами. В Casablanca тоже была ужасная очередь. Решили, что не будем стоять, пошли в Cuba, но и там не попали внутрь, бар был полон. Мы подумали – если везде полно людей, надо делать свой клуб".

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