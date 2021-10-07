Распахнувший в августе 2000 года двери LaRocca стал крупнейшим ночным клубом во всей Балтии. Тут все сошлось – большие амбиции и финансовые возможности основателя и мощный креатив команды. Каждый уик-энд перед клубом выстраивалась внушительная очередь на фейс-контроль, а чуть ли не из каждого такси по радио гремела прямая трансляция из LaRocca– арт-директор заведения Питер Силдерен нагонял в клуб толпу cамым эффективным в те годы способом.

Эта статья - часть проекта "Культовые места, которых больше нет". Он о легендарных рижских клубах и барах 1990-х и 2000-х годов.

Идея построить в Риге целый анклав ночной жизни с несколькими клубами, отелем и спортклубом выросла у предпринимателя Николая Сироткина из казино. А первое игорное заведение он открыл, вернувшись из Польши, где полгода играл в хоккейном клубе.

Воплотить амбициозный проект Сироткину помог диджей и главный спец по ночной жизни того времени Питер Силдегрен, которого называли "партипапой". У Питера за плечами было музыкальное образование и богатый опыт работы в ведущих ночных клубах Риги. Встретились они в Vernisāža, где Питер руководил работой дискотеки, а у Сироткина было казино. И поняли друг друга с первого слова.