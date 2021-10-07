Открытие культурно-развлекательного центра Vernisāža на месте бывшего Клуба работников автотранспорта (так называемой "Баранки") в Верманском парке стало одним из главных светских событий 1998 года. На 7,5 тысячах квадратных метров посетителей готов был развлекать целый ряд заведений – от Piano-бара, где звучала живая музыка в исполнении самого маэстро Паулса, до ночного клуба с поднимающейся сценой и опускающимся потолком. DELFI рассказывает о том, с чего началась история самого изысканного клуба Риги - и как она закончилась.

Эта статья - часть проекта "Культовые места, которых больше нет". Он о легендарных рижских клубах и барах 1990-х и 2000-х годов.

Комплекс Vernisāža претендовал на звание самого амбициозного проекта не то что в Латвии, но и во всей Европе. Концепция была рассчитана на солидную, состоятельную и интеллектуальную публику. Светским хроникерам было где развернуться – в интерьерах "Вернисажа" любили проводить время политики, бизнесмены, дипломаты и звезды поп-музыки. Сумма финансовых вливаний в проект была немыслимой – по сообщениям прессы того времени, она составляла 12 млн долларов. По техническому оснащению развлекательный центр не имел равных. А начался проект совершенно случайно.