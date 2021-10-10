Нам нужно открыть свой бар! Такая фраза наверняка могла звучать во время многих дружеских посиделок при очередном заказе напитков. Легко подхватить такую притягательную идею и начать обустраивать мечту: "В этом баре будет играть только наша любимая музыка, в него будут ходить наши друзья и только приличная публика..."

Когда градус веселья становится выше, такие мечты кажутся легко осуществимыми. Однако чаще всего они остаются там же, где родились, и проходят, как только все разойдутся по домам. Но наша история будет исключением. Бар и место для концертов I Love You стал тем редким случаем, когда мечту удалось осуществить.



Эта статья - часть проекта "Культовые места, которых больше нет". Он о легендарных рижских клубах и барах 1990-х и 2000-х годов.

"Поначалу мы жили в Ai Karambā" (еще одно культовое место в Риге, которое находилось на улице Пулквиежа Бриежа, - Ред.), – рассказывает один из владельцев бара I Love You Улдис Паберзис, известный также как организатор фестиваля Summer Sound и один из членов правления Mobilly. Вторым владельцем бара был Бруно Розе, арт-директор музыкального издательства I Love You Records.