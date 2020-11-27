"Иди куда угодно, все равно вернешься к "Полковнику". Такой была клубная реальность Риги на протяжении 20 лет - с 1995-го по 2015-й годы. Клуб "Полковнику никто не пишет" (Pulkvedim neviens neraksta), бесспорно, был одной из наиболее легендарных точек на карте ночной жизни столицы, где танцевали, радовались, выпивали и тусовались несколько поколений. Создатель "Полковника" Мик Петерсонс в интервью Delfi рассказывает, как мечта о месте для себя превратилась в продукт для масс.

"Все на самом деле началось с того, что хотели сделать место, куда и самим приятно ходить. У нас с коллегой Гинтом Гринбергсом в Старой Риге на Грециниеку был обувной магазин Carre. Мы тогда слушали индустриальную музыку, Dead Can Dance, Cure и все в таком духе. Мест, где бы звучала альтернативная музыка, в Риге не было, ну разве что в Krāmene немного. И мы придумали, что надо делать свой клуб, где мы могли бы отдыхать. Возраст был соответствующий - 25-26, молодые были, казалось, что все по плечу", - рассказывает Мик Петерсонс.

Идея о создании клуба появилась в 1994 году, и в ноябре 1995-го новое заведение открыло свои двери для посетителей. "У нашего обувного магазинчика дела шли вполне хорошо, деньги мы зарабатывали. Возможно, сейчас на такую авантюру уже не подписались бы. Или подписались, но все более тщательно просчитали. А тогда периодически было так: пока обустраивали клуб — продаешь пару туфель и на выручку сразу покупаешь еще одну колонку для аппаратуры. Все происходило при стесненных финансовых обстоятельствах, но в итоге клуб "зашел" публике и все получилось славно. Хотя легко не было. Казалось, что должно быть попроще", - признается Петерсонс.