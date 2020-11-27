Музыкально-театральный клуб Kabata ("Карман") был легендарным местом в Старой Риге. Открывшись в далеком 1991-м году, он проработал до 2013-го. Его совладелец, режиссер Индулис Смилтенс, говорит: жаль, что Delfi больше интересует история заведения в качестве ночного клуба, а не места, оставившего значительный след в истории актерского мастерства независимой Латвии. Пусть будет так — договорились, что поговорим и про театр, и про клуб как таковой.

"Kabata – не кабак, Kabata – театр", – заявил 27 лет назад в интервью газете Latvijas Jaunatne Индулис Смилтенс. Заведению пришлось стать кафе и местом развлечений, чтобы иметь возможность финансировать художественные мероприятия в своих стенах. Идея о создании такого места родилась у шестерых единомышленников еще во времена перестройки в 1987 году. Со всеми своими взлетами и падениями Kabata в итоге стала настоящим долгожителем среди независимых театров — на пару со Skatuve, которой управляла Анна Эйжвертиня. В свою очередь, музыкальным клубом Kabata стала с подачи известного латвийского композитора Яниса Лусенса.

Состав владельцев Kabata менялся - кто-то уходил, кто-то приходил на его место. Изначальным ядром стали Янис Холштейнс, Янис Редлихс, Артур Снипс, Индулис Смилтенс, Гирт Силс, Диана Романовича и Карлис Рингс. Последний в свое время был работником высокого ранга на Латвийском телевидении, и именно его режиссер Смилтенс не хотел даже упоминать в разговоре — именно Рингс стал тем, кто в итоге привел Kabata к краху и разорил коллег.

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