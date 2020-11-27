О судьбе феноменально успешного клуба Essential, получившего в народе ласковое прозвище Esītis, никто не расскажет лучше, чем его владелец – миллионер Гинт Гукс. Он и сам по себе личность легендарная - один из пионеров зарождения дискотек на территории Латвии, начинавший еще в 1980-е со сбора осветительной техники, что называется, "на коленке". Затем стал торговать профессиональной техникой для концертов и аппаратурой высокого класса для аудиофилов, каковым является и сам, основав компанию PRO 1. Так что в начале 2000-х он уже был весьма состоятельным человеком, который вполне мог себе позволить "поиграться" в клубный бизнес, вначале даже с десятитысячными убытками.

Идеологию клубного бизнеса Гукс описывает довольно грубо, но в его случае она сработала очень успешно. "Зачем люди идут в клуб, - спрашивает он, и тут же сам отвечает. – Чтобы нажраться и пое…ться (заняться сексом – прим. ред.). А если кто-то говорит, что идет просто потанцевать – это полное вранье, будем реалистами. Мужики приходят, когда есть женщины, женщины – когда есть мужчины. И клуб достиг критической массы, в данном случае это была тысяча человек (при вместимости до четырех тысяч). К тому же девушек мы пускали бесплатно – туда же подтянулись и мальчики, и в какой-то момент в клуб стало не пробиться".