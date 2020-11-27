В 1995-м году на Шкюню, 15 в Старой Риге открылся клуб Slepenais eksperiments ("Секретный эксперимент") с невероятным для того времени индустриальным дизайном. Открыли его три предпринимателя: Угис Путниньш, Марис Стекис и уже ушедший из жизни Айгар Спаранс, который был также архитектором заведния. Все семь лет своего существования клуб считался культовым местом.

Все трое уже набили руку в бизнесе, связанном с общепитом, но после осмотра помещения на Шкюню решили, что для ресторана подвал не годится, надо что-то особенное. Творчески настроенные компаньоны загорелись идеей создать место для художественных проектов – так и появился Slepenais eksperiments, нацеленный на студентов Академии художеств и творческую интеллигенцию. Для реализации был взят кредит в размере 50 тысяч латов в банке Parex с характерной для того времени невероятной процентной ставкой.

"Стены были необшитыми, голый кирпич, открытые трубы канализации – выбранный индустриальный дизайн оказался удачным, даже получил архитектурную премию. Похожее оформление тогда было в Andalūzijas suns, но более эстетичное, у нас было погрубей", - вспоминает один из совладельцев Угис Путниньш. В мае клуб открылся, а уже летом там стало не протолкнуться. Хозяева поняли, что дело пошло.