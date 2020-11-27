В 1995-м году на Шкюню, 15 в Старой Риге открылся клуб Slepenais eksperiments ("Секретный эксперимент") с невероятным для того времени индустриальным дизайном. Открыли его три предпринимателя: Угис Путниньш, Марис Стекис и уже ушедший из жизни Айгар Спаранс, который был также архитектором заведния. Все семь лет своего существования клуб считался культовым местом.

Все трое уже набили руку в бизнесе, связанном с общепитом, но после осмотра помещения на Шкюню решили, что для ресторана подвал не годится, надо что-то особенное. Творчески настроенные компаньоны загорелись идеей создать место для художественных проектов – так и появился Slepenais eksperiments, нацеленный на студентов Академии художеств и творческую интеллигенцию. Для реализации был взят кредит в размере 50 тысяч латов в банке Parex с характерной для того времени невероятной процентной ставкой.

"Стены были необшитыми, голый кирпич, открытые трубы канализации – выбранный индустриальный дизайн оказался удачным, даже получил архитектурную премию. Похожее оформление тогда было в Andalūzijas suns, но более эстетичное, у нас было погрубей", - вспоминает один из совладельцев Угис Путниньш. В мае клуб открылся, а уже летом там стало не протолкнуться. Хозяева поняли, что дело пошло.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 100 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 1 евро за первые 4 недели
*После окончания пробного периода каждые четыре недели будет производиться автоматический платеж - 2,99 евро за период подписки, с помощью указанного вами способа оплаты. Подписку можно прервать в любой момент в своем профиле DELFI.

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

Sharing Options

0

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form