Клубы, объявившие музыку своим главным божеством, всегда были чем-то особенным, чем-то большим, нежели искрометные вечеринки и безумное веселье. По крайней мере, именно так хочется думать их хозяевам и посетителям. Именно там, под звучание рок-групп и ритмы диджеев в тесноте полутемного зала зарождалась связь между незнакомыми друг с другом единомышленниками. "Музыка притягивает посетителей" - таким может быть общий девиз этих мест. Но это будут три разных истории - о колыбели андерграунда 90-х Krāmene, первом настоящем рок-клубе Mad Mix и стильной обители электроники Metro.

Чем был клуб Krāmene — самое легендарное концертное место андерграундной музыки? Следствием хлынувшей во времена Атмоды и первых лет независимости западной культуры или выражением энтузиазма молодежи в эпоху перемен? Работало ли это место вообще легально? Ведь, в конце концов, даже название Krāmene являлось неофициальным.

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