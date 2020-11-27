В 2000-м году в Старой Риге открылся Nautilus – клуб совершенно нового формата, который очень отличался от всего, что до этого было в столице. В первую очередь, продуманной концепцией и дизайном. "В то время мы активно тусовались, ведь клубная культура на тот момент была чем абсолютно новым и жутко увлекательным, - рассказывает бывший арт-директор клуба Андрис Жиганов. - Я занимался тем что устраивал рейвы и концерты поп-звезд – в общей сложности до 50 мероприятий с максимальной аудиторией 13 тысяч человек. Потом мы начали ездить на тусовки в Москву на огромные культовые рейвы, а также в легендарные клубы - "Титаник", "Птюч", "Шамбала", "XIII" и другие. И вот в какой-то момент захотелось сделать свой клуб".

По признанию Андриса, самым сложным вначале было полное отсутствие понимания, как делать клуб модным, при том, что выбранный музыкальный стиль, на тот момент совершенно не был раскручен в Риге. Но этот вопрос решился сам собой – клуб сразу после открытия в мгновение ока стал мега-популярным. "Реклама открытия была элементарной и одновременно гениальной – мы просто обклеили всю Риги черными плакатами с вопросом "Что такое Nautilus?". И все – тотальный аншлаг", - вспоминает Жиганов.