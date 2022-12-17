10 самых интересных художников Латвии, о которых стоит знать

В последние годы в Латвии появляется все больше ярких и талантливых художников. За деятельностью кого из них стоит следить и, возможно, купить с перспективой роста цен на работы?

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Вместе с командой арт-центра Zuzeum мы подготовили подборку авторов, которых стоит знать: от уже сложившихся звезд современного искусства Латвии до молодых художников с большим потенциалом, уже обративших на себя внимание арт-критиков.

