Алвис Херманис объявил забастовку в Новом Рижском театре

Худрук Нового Рижского театра объявил забастовку — с марта больше никаких премьер. Играть будут только те спектакли, которые уже идут. Таким образом режиссер отреагировал на затянувшийся ремонт исторического здания театра на улице Лачплеша, который власти обещали закончить весной этого года. Delfi разбирался, что происходит со зданием, почему 34 млн евро никак не ускоряют процесс и каких перемен в работе театра надо ждать?

"Ремонт дома JRT на улице Лачплеша продолжается уже 5 лет и снова застрял. Срок окончания работ снова неизвестен и уже идут разговоры о разрыве контракта между заказчиком (Valsts Nekustamie īpašumi) и строителями (Skonto). Это, в свою очередь, может означать отсрочку окончания ремонта еще на 2-3 года написал в своем аккаунте на Facebook Алвис Херманис. Объявление о забастовке также опубликовано в официальных соцсетях Нового Рижского театра.

По словам Херманиса, на этот раз строители просят не дополнительного финансирования, а только аванса, который чиновники не имеют права платить по выдуманным ими же правилам. Если строители получат необходимую сумму сейчас, они гарантируют завершение работ к сентябрю.

"Эту ситуацию могут разрешить только заказчики проекта - чиновники, которые подчиняются министру финансов, а тот, в свою очередь, подчиняется премьер-министру. Оба - из партии единения чиновников Vienotība", - указывает на виновных в промедлении Алвис Херманис.