Балтийские актеры прочтут русские пьесы про изоляцию и развитие пандемии в мире

На канале Театр-онлайн Baltic case Flash Acts с 20 октября пройдет серия премьерных читок девяти пьес, написанных русскими драматургами для проекта Flash acts и фестиваля современной драматургии "Любимовка" - о периоде изоляции и развития пандемии в мире. Исполняют ведущие и начинающие актеры трех балтийских стран.

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Этот онлайн-проект будет опубликован на Youtube канале компании KatlZ. И доступен к бесплатному просмотру. В создании специальной программы читок-онлайн и других видеоверсий прочтения пьес, написанных русскими драматургами для проекта Flash Acts, принимали участие режиссеры и актеры разных поколений и театрального опыта из Латвии, Эстонии и Литвы.

Среди задействованных в проекте артистов есть очень известные и совсем молодые, профессионально работающие в русских театрах Балтии и те, для кого русский язык – не основной в профессиональной деятельности.

Подробнее об оригинальном проекте Flash Acts можно прочесть ЗДЕСЬ. Программа включала 10 пьес русских и 10 пьес американских драматургов, написанных в период развития Covid-изоляции. Пьесы были переведены на оба языка и представлены в рамках отдельного онлайн-фестиваля с 9 по 13 октября 2020 года.

Программа премьер видеочиток балтийской версии Flash Acts:

20 октября

18.30 - "Собеседование" Екатерины Августеняк, представляют режиссер Эдгарс Никласонс и независимый театр kNOT, Рига.

19.30 - "Почему Максима убивает первым?" Алексея Синяева, представляет режиссер и актер Яак Принц (Таллинн).

20.30 - "Канишевский" Полины Бородиной, представляют режиссер Лера Суркова и актеры: Карин Ламсон (Русский театр Эстонии, Таллинн), Екатерина Фролова и Иван Стрельцов (Рижский русский театр).

21 октября

18.30 - "Непереводимое" Михаила Дурненкова, представлют Евгения Шерменева и актеры Гуна Зариня (Новый Рижский Театр, Рига) и Мартинас Недзинскас (Национальный театр драмы Литвы, Вильнюс).

19.30 - "Про Вику Иванову и ее женское предназначение" Марии Огневой, представляют режиссер и актер Кирилл Глущаев и актрисы Инга Шепеткайте и Гитаре Латвенайте (Вильнюс) .

20.30 - "Рисовый отвар" Светланы Петрийчук, представлен компанией независимых артистов: режиссер Лиена Шмуксте и актеры Самира Агеджалова и Павел Гришковс, при поддержке театра на Гертрудес, Рига.

22 октября

18.30 - "Сквозь" Олжаса Жанайдарова, представляют режиссер и актер Гердс Лапошка (Студент Академии культуры Латвии, Рига) и актер Мариньш Мейерс (Валмиерский театр).

19.30 - "Доставка" Нины Беленицкой, представляют Евгения Шерменева и актеры Байба Брока (Новый Рижский театр, Рига) и Гитис Иванаускас (Вильнюс).

20.30 - "Мы будем жить" Ярослава Пулиновича, представляют режиссер Олег Шапошников и Даугавпилсский театр.

После премьер все записи видеочиток будут доступны для просмотра ЗДЕСЬ.