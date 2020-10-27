Bearslayer: румынский художник собирает на Kickstarter средства для иллюстрированного им самим "Лачплесиса" на английском
Foto: Пресс-фото

Художник из Румынии Богдан Гаргарита увлекся латышским эпосом Лачплесис, который он прочел в единственном на данный момент переводе поэмы Андрейса Пумпурса на английский язык. В результате Гаргарита заручился разрешением автора перевода (Bearslayer на английском) Артура Кропли и подготовил к выпуску книгу с собственными иллюстрациями.

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"Эта поэма - впечатляющая работа, берущая корни в латышской мифологии. Последние два года я занимался иллюстрацией самых важных сцен из "Лачплесиса" на больших холстах, рисуя масляной краской, затем добавил золотые и серебряныые детали и сфотографировал их. Сейчас книга полностью закончена и готова к выпуску ограниченным тиражом", - рассказал Delfi Богдан Гаргарита.

Художник также пояснил, что пока что он финансирует проект из собственных средств, а также запустил кампанию по сбору денег на краудфандинговой платформе Kickstarter. Ознакомиться с предложением можно здесь.

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