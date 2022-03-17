Экономические санкции против России бьют и по культуре. И это не только увольнения российских артистов из западных театров и отмена мероприятий их западных коллег в России. Книжные магазины Латвии уже ощутили трудности с поставками книг из российских издательств, и это не единственная проблема.

Будут ли нам по-прежнему доступны книги на русском языке? На этот вопрос DELFI ответили представители латвийских книжных магазинов, российские издательства и торговцы электронными книгами/

Владелец магазина "Интеллектуальная книга" Рихард Йерумс в своих прогнозах не очень оптимистичен. "Пока книги еще приходят, трудности есть, но приходят", - ответил он. Однако, по его мнению, ситуация затронет не только импорт книг в Латвию, но и саму книгоиздательскую отрасль в России. "Думаю больше проблема, что в дальнейшем в самой России будет выходить мало книг, - полагает Йерумс. - Бедные люди покупают еду, а не книги. Останутся дешевые детективы и любовные романы, всего, что подороже, будет гораздо меньше".

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