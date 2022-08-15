Бензина не жалели! Херманис: Чулпан на латышском, линия фронта, усталость от кириллицы и русской души

Он отмечает, что "даже сегодня, когда можно высказаться, все равно все молчат. Но не все — две актрисы нашего театра вступили в Земессардзе: Мария Линарте и Инга Тропа. Это самая уважаемая позиция". По мнению Херманиса, театр должен участвовать в политической жизни, но "можно и молчать, ожидая, что случится".

По словам Херманиса, НРТ все эти годы был в центре дискурса местных интеллектуалов: "Мы провоцируем эту дискуссию всеми возможными способами. Бензин не жалели, плещемся в костре изо всех сил. Любого рода дискуссии на социально-политические темы будут живы. Стараемся реагировать максимально быстро. Если надо, можем стереть свои планы, изменить их в последний момент… Нам очень важно следовать за актуальными событиями. Например, прошло полгода с начала войны в Украине. Я не слышал, чтобы профессиональные или независимые театры как-то реагировали. Мы изменили репертуар и в конце прошлого сезона посвятили этому две постановки. И в новом сезоне пойдет разговор о будущем… Его хочется избежать, но оно все равно нагрянет".

Он признал, что последнее время зрителей стало меньше. Но видит в этом скорее последствия пандемии и чисто экономические причины. Притом что критически поднимать цены на билеты театр пока не собирается.

О новом сезоне: от секса и "майндфака" до революции

Откроет сезон спектакль актрисы и журналиста Элиты Клявини "Я пришла издалека" - про женские боли и печали, надежду и силу жить. В первой части — театральная постановка по пьесе французской писательницы Клодин Галеа. Вторая часть - документальный фильм "Сестры Ильгюциемса", про обитательниц женской тюрьмы, которые ставят "Трех сестер" Чехова вместе с профессиональными актерами НРТ и параллельно повествуют свои судьбы.

Спектакль "(Р)эволюция" Гатиса Шмитса, который вдохновился книгой изральского интеллектуала Ювала Ноя Харари "21 лекция про 21-й век" - получилась комедия.

"Торт ко дню рождения" Алвис Херманис "испечет" в ноябре по пьесе драматурга Ноя Хайдли — взгляд на жизнь женщины с 7 до 107 лет. Обещает рассказать о "человеческой теплоте", которая в это время просто необходима. Параллельно супруга Херманиса Кристине Крузе приглашает на спектакль "Поговорим о сексе" со свежими интонациями 21-го века. Она же поставит американскую бродвейскую классику "Лисички" по пьесе Лилиан Хеллман — американского Чехова.

Foto: Māris Morkāns

Не забыты и реалии дней сегодняшних — на эту тему Херманис ставит спектакль "Операция Mindfuck" по недавно написанной пьесе про фабрику троллей, производящую все актуальные воинственные нарративы и теории заговоров, чтобы выбить у людей землю из-под ног и лишить ясности мышления. Здесь производится информация под индивидуальные особенности каждого пользователя, конструируются политики нового типа и кандидаты в премьеры. Как это ни печально, но это комедия.

"Дуэль века. Жижек. Питерсон" - постановка интеллектуального боя двух мыслителей века — ярких представителей левой идеологии и консервативной, который случился в Торонто в 2019 году. Под руководством Херманиса этот бой изобразят два ведущих актера НРТ — Вилис Даудзиньш и Каспарс Знотиньш. Обещает конфликт без тормозов. Впрочем, тормозов от Хермансиа уже никто и не ждет.

Самая популярная актриса НРТ Гуна Зариня предъявит свою версию "Короля Лира", которого ей поможет поставить режиссер Петерис Крыловс. Не исключено, что это будет моноспектакль.

Актер из нового курса Херманиса Гердс Лапошка уже в этом сезоне выступит и как режиссер, и как драматург. Его "Серое лето, солнечная зима" созданы под вдохновением авторского кино французской "новой волны" - от Трюффо до Годара. Херманис обещает, что в Малом зале даст возможность молодым режиссерам "совершать свои ошибки".

О русских названиях в новом сезоне

Философ и режиссер Улдис Тирон поставить "Старосветских помещиков" по Гоголю. Когда название для постановки уже было выбрано, Херманис с Тиронсом обратили внимание, что в пьесе дело происходит именно там, где сейчас проходит линия фронта. В этой постановке Чулпан Хаматова впервые будет играть по-латышски. А возможно, еще на каком-то языке.

Весной на сцене нового здания по адресу Лачплеша, 25 зрители увидят "Голос из хора" Дмитрия Крымова - "самый чудесный режиссер русского театра". "То, что он сейчас делает — это очень интересно и особенно, не как другие", - пояснил Херманис.

Общение с Достоевским продолжит в этом сезоне в новых помещениях Херманис. Весной он обещает показать начатую им дипломную работу нового курса - постановку "Идиот. Начало". Завершить работу не позволила пандемия и война. Сейчас будет возвращение к спектаклю, где будут участвовать и старые, и молодые актеры.

"Идиот. Начало" не имет отношения к Post Scriptum с Чулпан Хаматовой, в котором обыгрывалась глава из книги Достоевского "Бесы", заверил Херманис. Но при этом, такое предположение он считает логичным — время такое, что хочется разобраться в "бесах" Достоевского. "Это писатель, у которого полная амплитуда, спектр — от самых черных красок до небесных". В "Идиоте" режиссер намерен обратиться к лишь первой части романа — до сожжения денег. По его мнению, вертикаль новых помещений на Лачплеша будет обыгрывать размах Достоевского.

О сюрпризах нового-старого места на Лачплеша

Херманис рассказал, что процесс временного проживания на улице Миера затянулся — на пять лет. И в какой-то момент он уже сам не верил, что когда-то театр вернется в исторические помещения на Лачплеша, 25. Теперь прогресс есть — почти готов "серый ремонт" и уже виден свет в конце тоннеля. В середине марте ему обещали выдать ключи от новых помещений, где даже вход будет с другой стороны. От прежнего здания останется фактически один фасад. В апреле там стартуют первые новые постановки. А старые до конца сезона будут по-прежнему играться на Миера.

Роль первопроходца на обновленной сцене режиссер снова взял на себя — новоселье он отметит постановкой на всех 28 актеров "Секта толкователей снов" по книге сербского писателя Милорада Павича "Хазарский словарь". Легенда о некогда живущим народе хазарах — жили они именно "там, где сейчас идет война, меж двух морей". И настоящая жизнь этого народа велась не в состоянии бодрости, а во снах. Поэтичный и метафоричный рассказ о сути театра — сидящих во тьме людей, которые наблюдают за другими людьми, которые прикидываются тем, чем не являются на самом деле. На грани сна.

Также в новых помещениях будут играться "Рассказы Мопассана" Петериса Крыловса — режиссера, который был учителем многих актеров НРТ первого созыва. По мнению Херманиса, у Крыловса — одна группа крови с этим театром. Это очень важно, считает Херманис - он не поддерживает обмен режиссерами между театрами, как это происходит в Германии — это интересно актерам, но лишает театры своего лица, идентичности, голоса, делает похожими один на другой, как предприятия сети "Макдональдса". Поэтому НРТ держится своих режиссеров и другим советует.

Еще одна постановка Херманиса "Валя и Наумис" будет посвящена двум легендарным критикам и теоретикам — кино и театра — Валентине Фреймане и Нормунду Науманису. Оба уже ушли из жизни, но стали источником мысли и авторитетами для многих представителей современной латышской интеллигенции. Золотые эталоны, как надо жить и творить.

"Возможно еще много чего, - сразу предупредил Херманис, - потому что жизнь все время меняется".