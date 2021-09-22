Бережный демонтаж. Как проходит реконструкция Рижского цирка

К августу следующего года у Рижского цирка появится новая современная арена, однако аутентичные конструкции здания будут сохранены - как исторические свидетельства. В данный момент, как сообщают представители цирка, завершается этап бережного демонтажа.

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На этой фазе реконструкции удаляются наслоения разных эпох, обнажен и частично заложен заново фундамент здания, а также возводятся конструкции для установки нового купола.

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В период до августа 2022 года планируется перестройка арены с созданием поддерживающей купол конструкции и точек подвески для воздушной акробатики. Аутентичные конструкции будут сохранены в качестве исторического свидетельства. В ближайшие месяцы будут проведены работы по улучшению энергоэффективности, теплоизоляции и вентиляции, в том числе для арены будет сделан теплый пол. Планируется и частичная реновация фасада.

Как отметил министр культуры Наурис Пунтулис, за 133 года здание Рижского цирка существенно обветшало и уже не отвечало ни эстетическим требованиям, ни представлениям о современном цирке, ни нормам безопасности.

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Представитель ведущего реконструкцию предприятия Aidaco Group Валдис Кокс рассказал, что на стройплощадке уже положена часть плиты нового фундамента, на которой строятся новые колонны для купола.

В процессе реновации строители обнаружили свидетельства различных эпох – выпущенные более века назад программки, нарисованные вручную рекламные плакаты межвоенного периода, пропагандистские плакаты разных политических режимов, а также элементы и орнаменты более раннего времени на стенах здания. Все находки после консультации с экспертами решено сохранить. Кроме того, демонтируемые материалы и фрагменты здания, обладающие культурно-исторической ценностью, сохраняются для повторного использования в экстерьере и интерьере здания, а также для экспозиции об истории цирка.

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По словам члена правления Рижского цирка Лиене Перконе, работы выполняются в соответствии с планом и даже немного опережают график. "Пожалуй, непривычно видеть здание в таком виде, но именно на стадии демонтажа мы можем не только заметить обнажившийся культурный слой, но и найти подтверждение, что в здании с более чем 130-летней историей капитальный ремонт никогда не проводился, хотя был крайне необходим", – отметила она.

Начатый этап реконструкции стал возможен благодаря привлечению почти 5 миллионов евро из Европейского фонда регионального развития (ERAF) и госбюджета. В будущем планируется привлечение финансирования и для создания зала типа black-box, а также на строительство комплекса, включающего школу современного цирка и художественные резиденции.

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Здание Рижского цирка было построено в 1888 году, и за время его существования в нем никогда не проводился капитальный ремонт. Архитектор бюро NRJA Улдис Лукшевицс сравнил здание цирка с цирковым трюком: "Благодаря Альберту Саламонскому, предпринимателю и энтузиасту цирка, появилось это здание – единственное капитальное здание цирка в Балтии. Но он был еще и цирковым артистом, и методы строительства существующего здания действительно во многом напоминают цирковые трюки. Однако со временем секреты трюков раскрываются, и период безопасной эксплуатации здания Рижского цирка тоже закончился. Наша задача – максимально сохранив историческое наследие, преобразовать цирковую арену таким образом, чтобы обеспечить и энергоэффективность, и техническую надежность здания, и безопасность для артистов".

Пока здание Рижского цирка реконструируется, цирковые представления проходят в различных культурных пространствах Риги, а занятия Рижской цирковой школы проводятся в Агенскалнсе, на улице Зеллю, 25.