Чулпан знала роль на ТРЕХ языках! Режиссер и актер НРТ объяснили отмену спектакля Gogolis. Nature morte

"Это можно назвать совместным решением, мы долгое время работали с подгонкой неправильного ключа", — так режиссер Улдис Тиронс объяснил в интервью Delfi причину отмены постановки "Gogolis. Nature morte" накануне премьеры в Новом Рижском театре. Также он рассказал, почему в спектакле хотели говорить на украинском языке. Свою версию отмены высказал актер Гундарс Аболиньш. Также портал Delfi связался с Чулпан Хаматовой.

Как сообщалось, премьера спектакля по повести украинского писателя Николая Гоголя "Старосветские помещики" была намечена на 28 февраля. Накануне утром на Facebook НРТ появилось сообщение "Новый Рижский театр отменяет спектакль "Гоголь. Nature morte", потому что в этот раз у нас не получилось. Творческая неудача. В театре (как и в жизни) такое иногда случается".

Спектакль "Гоголь. Nature morte" был задуман как чтение и репетиция пьесы, в которой актеры НРТ прочувствуют скромные будни гоголевских героев. Одна из главных ролей в этой постановке досталась российской актрисе Чулпан Хаматовой, также в спектакле должны были принять участие актеры НРТ Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш. Анонсировалось, что это будет первое появление Чулпан на сцене НРТ с ролью на латышском языке и еше одном.