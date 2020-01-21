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Для участия в конкурсе "Таланты Инессы Галанте" приглашаются латвийские вокалисты и музыканты, играющие на клавишных, струнных, духовых либо ударных инструментах. Заявки могут подавать также лауреаты и участники конкурсов прошлых лет. Участие бесплатное.

Конкурс "Таланты Инессы Галанте" пройдет в 2 этапа: в первом туре жюри будет оценивать видео-заявки участников – этот формат определит, какие исполнители пройдут в финал и будут бороться за конкурсные награды. Финалисты конкурса будут объявлены 25 марта. С 1 апреля на официальном сайте проекта начнется публичное голосование, которое определит победителя в номинации "Зрительская симпатия". Второй, заключительный этап конкурса и награждение лауреатов состоится в мае. Дата и место проведения будут объявлены позже.

Видео и анкеты принимаются на официальном сайте конкурса www.inesesgalantestalanti.lv до 8 марта.

"Таланты Инессы Галанте" - это многолетняя масштабная программа поддержки молодых талантливых солистов и музыкантов, исполняющих классическую музыку разных жанров. В рамках проекта "Фонд Инессы Галанте" при поддержке "Благотворительного фонда Банка Rietumu" развивает и продвигает лучших исполнителей. Многие из них уже с успехом покоряют мировые сцены.

Лауреаты конкурса традиционно получают приглашение принять участие во всех музыкальных событиях, которые организует фонд Инессы Галанте, а также других мероприятиях. Так, 31 января в президентском дворце во время торжественного приема в честь финала ежегодной акции "Ищем лучшую медсестру" выступят победители конкурсов "Таланты Инессы Галанте" прошлых лет: Арнита Липска (саксофон), Артур Журбин (рояль) и Соня Мисиня (маримба).

В состав жюри конкурса "Таланты Инессы Галанте 2020" вошли опытные педагоги и профессиональные музыканты: патронесса конкурса, обладательница ордена Трех звезд за вклад в культуру оперная певица Инесса Галанте; пианист, ассоциированный профессор кафедры клавишных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Томс Островскис; контртенор Сергей Егерс; музыкальный педагог и политик Дагния Стаке; композитор, дирижер, профессор Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Андрис Вецумниекс, скрипачка Латвийского национального симфонического оркестра, ассоциированный профессор, руководитель кафедры струнных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Тереза Зиберте-Ияба, концертмейстер Латвийской национальной оперы группы тромбонов, доцент Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Улдис Зилбертс.

Лауреаты конкурса в каждой категории получают денежные призы: 200 евро (1-е место), 150 евро (2-е место) и 100 евро (3-е место), а также учебные стипендии в размере 500 евро каждому лауреату. Также денежные вознаграждения в размере 100 евро получают педагоги лауреатов 1 и 2 мест.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте www.inesesgalantestalanti.lv.

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