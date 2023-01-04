Дана Бйорк будет снова претендовать на должность руководителя Рижского русского театра

Директор Русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк, с которой Министерство культуры Латвии решило не продлевать контракт, планирует участвовать в новом конкурсе на эту позицию.

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В интервью Delfi Бйорк заявила, что намерена "в честной конкуренции доказать, насколько я уверенный руководитель, показать свои сильные стороны и рассказать о будущих планах".

Причиной своего решения Министерство культуры называло ряд писем с жалобами на управление театром, в которых Бйорк обвиняли в недостатке лояльности, необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате и стиле управления. В то же время были и письма в поддержку Бйорк — после того, когда министерство, пытаясь понять, насколько объективны жалобы, приняло решение не продолжать рабочие отношения с членом правления театра.

Замгоссекретаря министерства Улдис Зариньш пояснил, что срок работы члена правления общества капитала — пять лет. Срок полномочий Бйорк заканчивался, и министерство решило его не продлевать, объявив новый конкурс.

При этом, по его словам, у министерства нет претензий к директору театра: оно довольно управлением, художественные достижения великолепны, финансовые цели достигнуты. Нет оснований и считать, что Бйорк нелояльна латвийскому государству. С первого дня войны театр чётко обозначил антивоенную позицию и озвучивал её перед каждым показом — в то же время призывая не выступать против русского языка и культуры как таковых.

Новый конкурс — это возможность объективно оценить работу прежнего руководства. Минкульт призвал Бйорк подать заявку на новый конкурс — это возможность начать всё с чистого листа и оценить собственную работу. И если окажется, что она наиболее подходящий кандидат, она сможет продолжить работу.

В интервью порталу Delfi Дана Бйорк уточнила, что все заявления автора письма считает лживыми. Она намерена подать новую заявку на старую должность, чтобы с цифрами и фактами доказывать то, что она - " уверенный руководитель". Тем более, что коллектив театра, узнав о решении министерства, всецело ее поддерживает.

Подробности о ситуации в театре — в интервью Даны Бйорк порталу Delfi, которое будет опубликовано в ближайшее время.