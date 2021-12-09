Даугавпилсский театр начал сотрудничество с Театральным институтом имени Бориса Щукина

3 декабря председатель правления Даугавпилсского театра Олег Шапошников и ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев встретились в Москве в Театральном институте имени Б. Щукина, чтобы подписать договор о взаимном сотрудничестве. Цель договора – обмен опытом, развитие театрального мастерства, многогранное сотрудничество в области искусства и образования. Нынешний договор создан на основе уже ранее заключенного договора о сотрудничестве Даугавпилсского театра с Государственным академическим театром имени Евгения Вахтангова и в рамках стратегического проекта VakhtangovFuture.

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Сотрудничество Даугавпилсского театра с Театральным институтом имени Бориса Щукина предусматривает реализацию программы повышения квалификации театральных работников, обмен опытом через мастер-классы и лекции, организацию совместных мероприятий, обмен гастролями, а также прием абитуриентов в Театральный институт имени Б. Щукина для обучения актерскому мастерству в традициях театральной школы театра Вахтангова.

"Нам очень приятно стать партнерами Даугавпилсского театра в реализации долгосрочной программы развития. Такой смелый шаг в Прибалтику мы делаем, чтобы способствовать продвижению вахтанговской методики преподавания театрального искусства в зарубежных странах. Мы сотрудничаем не первый год, но только сейчас, в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", у нас появилась возможность придать мощный импульс нашей совместной деятельности. Мы хотим больше общаться, обмениваться творческими идеями, привлекать больше иностранных абитуриентов и продолжить традицию развития национальных театров, чем и славится наш институт. Очень приятно, что и со стороны коллег из Латвии мы видим взаимное стремление к сотрудничеству", — сказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина, профессор, народный артист России Евгений Князев.

В свою очередь Олег Шапошников добавил: "У Даугавпилсского театра не только теоретическое представление о традициях школы театра Вахтангова. В нашем театре есть несколько актеров, которые обрели профессиональное мастерство в Театральном институте имени Бориса Щукина; это Вера Храмникова, Елена Нетёсина, назову еще недавно ушедшего в мир иной Владимира Дупака. Поэтому наше желание продолжить сотрудничество с вахтанговской школой неслучайно. Выбирая партнера для сотрудничества с такими знаменитыми театральными традициями, мы понимаем свою миссию как интеграционную и надеемся, что наш театр станет тем местом, где смогут соединиться театральные традиции Запада и Востока, создавая плодотворную среду для уникального творчества".

Несмотря на то, что договор о сотрудничестве подписан только сейчас, уже этой осенью актеры и танцоры Даугавпилсского театра, студенты актерского курса Даугавпилсской музыкальной средней школы имени Станислава Брока работали с профессором кафедры актерского мастерства Театрального института имени Бориса Щукина, актрисой и режиссером Валентиной Николаенко. Она провела несколько мастер-классов, укрепляя щукинские традиции в Даугавпилсском театре.

Также 3 и 4 декабря Олег Шапошников встретился со студентами Театрального института имени Бориса Щукина и принял участие в дискуссии о русском и европейском театре, миссии актера и влиянии театрального искусства на зрителя и общество в целом.