Деятели культуры собрали 10 тысяч подписей за отмену налоговой реформы

Инициированный представителями творческих профессий сбор подписей на портале manabalss.lv за отмену налоговой реформы преодолел отметку в 10 тысяч голосов.

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Чтобы обратить внимание общества на изменения в налогообложении, которые касаются почти 250 тысяч жителей страны, деятели культуры записали и опубликовали эмоциональноe видеообращениe #dodmākslaielpot.

По мнению авторов проекта, люди, занятые в творческих и смежных профессиях, а также представители малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали от ограничений во время пандемии Covid-19, не смогут платить повышенные налоги и дополнительные социальные платежи из неполученных доходов.

Напомним, налоговая реформа 2021 года предполагает существенные изменения в статусе налогоплательщиков, отмену и изменения адаптированных налоговых режимов, повышение налоговых ставок, введение обязательных социальных платежей с ещё неполученных доходов:

- отменяется статус налогоплательщика микропредприятия, работники микропредприятий и OOO должны будут получить статус наемного работника и платить повышенную ставку налога в режиме общего порядка в полном объеме;

- отменен режим плательщика патентной платы, но сохранена сниженная патентная плата для пенсионеров и лиц с инвалидностью I и II групп;

- получатели авторского вознаграждения (гонорара) должны зарегистрировать свою профессиональную деятельность и получить статус лица, ведущего хозяйственную деятельность, при этом автор сам обязан вести учет – рассчитывать сумму налога и платить в бюджет, а налоговые ставки повышены в зависимости от размера авторского вознаграждения;

- получатели авторского вознаграждения (гонорара), которые не зарегистрировали хозяйственную деятельность и получают вознаграждение за объекты интеллектуальной собственности, попадают под новый налоговый режим с повышенной ставкой подоходного налога: плательщик авторского вознаграждения отчисляет налог в размере 25% и 40% в зависимости от размера вознаграждения, не применяется норма расходов 25% или 50%. К годовому доходу не применяют дифференцированный необлагаемый минимум и налоговые льготы;

- вводится минимальный обязательный платеж государственного социального страхования для тех работников микропредприятий и ООО, получателей гонорара и самозанятых лиц, чей доход меньше установленной в государстве минимальной заработной платы – 500 евро в месяц.