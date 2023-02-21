Димитерс прославляет российскую армию. Будут ли его песни звучать на Празднике песни?

Песня "Благослови эту землю на небесах" (Svētī debesīs šo zemi), написанная Зигмаром Лиепиньшем, в этом году включена в заключительный концерт Праздника песни и танца. Эта композиция — фаворит участников хора, которые проголосовали за ее выход в финал, но это было до вторжения России в Украину и до того, как Каспар Димитерс, автор текста песни, начал писать слова совершенно иного характера. В последнее время Димитерс написал несколько песен, в которых пожелания благословения посвящены уже не Латвии, а государству-агрессору России и ее наемникам. Певец признается, что его душа "сменила ориентацию".

Что делать с такой парадоксальной ситуацией — тысячи певцов вынуждены петь произведение автора, чьи взгляды больше не совпадают с идеей песни? Портал Delfi анализирует эту двусмысленную ситуацию вместе с главными дирижерами и хористами.

Лучше мне ватником быть

Мы попытались поговорить с самим Димитерсом. Он хотел общаться только по электронной почте, потому что говорит только стихами. И именно так он и ответил на вопрос, хочет ли, чтобы его песня была включена в репертуар Праздника песни, и каково его отношение к войне в Украине.

После вторжения России в Украину Димитерс привлек к себе особое внимание, разместив на YouTube несколько песен на русском языке, воспевающих русский дух. В них он подчеркивает, что русский — это не национальность, а состояние души. Димитерс посвятил песню Андрею Иванчуку, российскому наемнику, погибшему на Украине, и его "героической смерти". Автор песен также упомянул Дарью Дугину, которая погибла при взрыве в машине своего отца Александра Дугина. Дугин, известный идеолог русского национализма, был назван BBC "мозгом" Владимира Путина.