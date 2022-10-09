Директор театра: полное закрытие театров во время пандемии было ошибкой

Во время пандемии Covid-19 было ошибкой полностью закрывать театры, так как утратилась связь со зрителем и привычки в потреблении культуры, заявил агентству ЛЕТА директор Национального театра Янис Вимба.

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Это доказывает пример Эстонии, где театры не закрыли полностью, а уменьшили вместимость зала до 60-70%, при этом существенно худших показателей заболеваемости Covid-19 в Эстонии не зафиксировано.

По словам Вимбы, он не считает ограничения плохой идеей, но проблема в том, что общественности ни разу не было доказано, что эти конкретные меры помогают. "Эстония - это пример, доказывающий, что от того, что театры продолжали работать, хуже не стало", - подчеркнул Вимба.

"Единственное, что отличает нас от эстонцев, финнов, литовцев, - это наша культура, наш язык, наши концерты, артисты, сценографы, художники по костюмам. Это то, что отличает нас в эту тотально глобализированную эпоху. Если "выключить" культуры, мы потихоньку теряем и государство, остается только экономическая единица", - заявил директор Национального театра.

В период, когда культурные учреждения были закрыты, общество утратило зрительские привычки, то есть отвыкло выделять часть своего дохода на культуру, искусство, развлечения, считает Вимба.

Теперь билеты не приобретаются заранее. "Все происходит в последний момент, потому что за эти два года нас приучили к тому, что в среду мы не знаем, какие правила и ограничения будут в следующий понедельник", - сказал директор.

В случае, если Латвию охватит очередная волна пандемии Covid-19, Вимба предлагает ограничить заполнение залов до 70%, при этом идентификация зрителей совершенно не нужна, так как службы не справляются с этим объемом информации.